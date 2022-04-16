Kaymakam Yelek vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, vatandaşlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Sabancı Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Yelek, ailelerle sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Burada yaptığı konuşmasında Ramazan ayının; toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, hoşgörünün güçlendiği bir ay olduğunu aktaran Yelek, “Bugün sizlerle beraber bulunmaktan son derece mutluyuz ve aynı zamanda çok güçlü bir hissiyat içerisindeyiz. Çünkü yavrularımızın gülen yüzünü görmek, onlarla en azından bir sofrada beraber olabilmek, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim zaten bu mevkilerde bulunmamızın yegâne sebebi sizlersiniz” dedi.

Programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.