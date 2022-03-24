Kaymakam Yelek şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Yelek, “Toprağı vatan, bu vatanı da bizlere ebedi yurt kılan nitekim şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin her birinin hikayesi farklı, lakin ortaya koydukları ruh aynıdır. Onların kahramanlıkları tüm dünyaya göstermiştir ki, milletimizin sonsuza dek var olma iradesinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. Bu ruh ve iman, vatan sevgimizin, millet aşkımızın da en önemli yansımasıdır. Bu bilinç ise bizim en büyük gücümüz, en büyük zenginliğimizdir. Her bir karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanı ve onların aziz hatıralarını asla çiğnetmeyeceğiz. Onların gösterdikleri yiğitlikleri nesilden nesile aktaracak, isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız. Komşu ülkelerdeki iç karışıklıklara, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanmaya çalışılan türlü oyunlara rağmen, dimdik ayakta olduğumuzu; terör olayları, darbe girişimi, ekonomik manipülasyon başta olmak üzere içeriden ve dışarıdan gelen tüm badirelere karşı topyekun mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Yelek, yemek programının ardından masaları teker teker gezip şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Düzenlenen yemek programına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.