Kaymakam Sancaktutar’dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret
BİTLİS’İN GÜROYMAK KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ M. FURKAN SANCAKTUTAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.
Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.
Budaklı köyünde ikamet etmekte olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Arslan ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un aileleri ile Gölbaşı beldesinde ikamet etmekte olan 15 Temmuz Gazisi Mutlu Akın’ı ziyaret eden Kaymakam Sancaktutar, “15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığı ile önlendi. Milletimiz hiçbir beklentisi olmadan sokaklara dökülerek istiklal ve istikbalimizin her daim bekçileri olarak tüm dünyaya birlikteliklerini gösterdiler” dedi.
Şehit ve gazi aileleri de bu anlamlı günde ziyaret edildikleri için duydukları memnuniyeti ifade ederek Sancaktutar ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.
Ev ziyaretleri sonrası şehit yakınları ile birlikte Budaklı Köyü Şehitliğine gidildi. Burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaretlere Güroymak Asliye Ceza-Sulh Ceza Hakimi İbrahim Mısırcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı R. Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar ve İlçe Müftü Vekili Metin Erten de katıldı.
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