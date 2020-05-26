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Kaymakam Özkan’dan polislere bayram ziyareti

BİTLİS'İN TATVAN KAYMAKAMI MEHMET ALİ ÖZKAN, İLÇE MERKEZİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE DENETİM YAPAN GÖREVLİ EKİPLERİ ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ.

Kaymakam Özkan’dan polislere bayram ziyareti

BİTLİS'İN TATVAN KAYMAKAMI MEHMET ALİ ÖZKAN, İLÇE MERKEZİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE DENETİM YAPAN GÖREVLİ EKİPLERİ ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ.

26 Mayıs 2020 Salı 09:02
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Kaymakam Özkan’dan polislere bayram ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe merkezinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan görevli ekipleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz devam ettiği Tatvan’da güvenlik güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaymakam Mehmet Ali Özkan da ilçe genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan görevli ekipleri ziyaret etti. Ziyaret vesilesiyle görevli ekiplerden durum bilgisi alan Kaymakam Özkan, ayrıca görevli polislerin bayramı kutladı.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Kaymakam Özkan, özverili çalışmalarından ötürü de teşekkürlerini iletti.

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