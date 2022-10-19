Kaymakam Özçelik’ten sağlık kurumlarına ziyaret

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Hizan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Özdemir ve Hastane Müdürü Yahya Şam’dan hastane ve müdürlük hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, daha sonra hastane birimlerini gezerek personellerden birimleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yakın zamanda faaliyete geçecek olan diyaliz bölümünde de incelemede bulunan Kaymakam Özçelik, hastanede yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.