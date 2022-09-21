Kaymakam Özçelik’in ilçe ziyaretleri

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçe şehir merkezinde bulunan Türk Kızılayı Mobil Kan bağışı aracını ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Hükümet Caddesinde bulunan Türk Kızılayı Mobil Kan Bağışı aracını ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi aldı. Türk Kızılay Van Şube Müdürü Sinan Ayaz’dan kan bağışı çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Kaymakam Özçelik, kan vermenin sağlık açısından önemine değinerek, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Kampanyaya destek beklediğini belirten Kaymakam Özçelik, destek veren vatandaşlarımıza teşekkür etti.

“Kaymakam Özçelik’ten İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret”

Türk Kızılayı Mobil Kan Bağışı aracını ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Özçelik, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Mahmut Metin Eyidoğan’dan ilçenin asayiş, güvenlik durumu ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Hizmet birimlerini gezerek emniyet teşkilatı mensupları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Özçelik, “Ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize, emniyet teşkilatı mensuplarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Kaymakam Özçelik’ten Özel Harekat Güvenlik Noktasına ziyaret”

Kaymakam Özçelik, ziyaretinin devamında ise Özel Harekat Güvenlik Noktası’nı ziyaret etti. Özel harekat polisleri tarafından karşılanan Kaymakam Özçelik, hizmet binası çevresini gezerek alınan güvenlik tedbirleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra yemek programında görevli personellerle bir araya gelen Kaymakam Özçelik, “Bu ülkede huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışan siz değerli polislerimize büyük görevler düşüyor. Bu görevi en iyi şekilde ve büyük zorluklarla yürüten siz polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Görevini Türk Bayrağı’nın dalgalandığı her yerde yürüten Özel Harekat Polislerimize ve tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.