Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kadına karşı şiddeti reddettiklerini belirterek, “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda Hizan Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından stant kuruldu. Standı ziyaret ederek bilgilendirme yapan Kaymakam Özçelik, “Kadına karşı şiddeti reddediyoruz. Şiddetin ortadan kalkması için kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile var gücümüzle çalışıyoruz. Şiddet gören, görme ihtimali olan ve mağdur edilen kadınlarımız telefonlarına indirdikleri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması ile tek tuşla anında güvenlik güçlerimize ulaşarak yardım talebinde bulunabilirler” dedi.

Kaymakam Özçelik’e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan ve Hizan Devlet Hastanesi Müdürü Yahya Şam da eşlik etti.