Kaymakam Özçelik depremzede vatandaşlarla iftar yaptı

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçeye gelen depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik, onlarla bir süre sohbet etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Kaymakam Özçelik, yaşanan afetin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti. Koordinatör vali yardımcısı olarak deprem bölgesi Adıyaman’da 2 ay görevlendirildiğini de hatırlatan Kaymakam Özçelik, “Deprem bölgesine tüm Türkiye’den olduğu gibi ilçemizden de yardımlar gönderildi. Yardım ve destekte bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

İftar programına İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da katıldı.