Kaymakam Özçelik: “Amacımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan elleri olduğumuzu göstermek”

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Karbastı köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde halkın sıkıntıları hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, daha sonra köy okulunu ziyarete etti. Okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Özçelik, öğrencilerle yakından ilgilendi. Kaymakam Özçelik, dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz ilçemiz genelinde her bir vatandaşımızın imkânlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Amacımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan elleri olduğumuzu göstermek, onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır” dedi.

Kaymakam Özçelik’e köy ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan eşlik etti.