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Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

BİTLİS 15.07.2022, 19:14
Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Eren Abluka Operasyonları çerçevesinde ilçeye bağlı Yolbilen köyü kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Hatip Talay’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane yetkililerinden yaralının sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Yelek, halkın desteği ile teröre karşı her türlü mücadelenin kararlıkla devam edeceğini belirtti.

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