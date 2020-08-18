Kaymakam Erdemir köy ziyaretlerine devam ediyor
BİTLİS’İN TATVAN İLÇE KAYMAKAMI TEKİN ERDEMİR, KÖY ZİYARETLERİ KAPSAMINDA İLÇEYE BAĞLI DAĞDİBİ, KORUKLU, ÇANAKDÜZÜ VE TOSUNLU KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ.
Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Dağdibi, Koruklu, Çanakdüzü ve Tosunlu Köylerini ziyaret etti.
Tatvan İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan’ın eşlik ettiği Kaymakam Tekin Erdemir, köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda bu kez Dağdibi, Koruklu, Çanakdüzü ve Tosunlu köylerini ziyaret eden Kaymakam Ertekin, köyleri tek tek gezerek köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Köylere yapılması gereken çalışmalarla ilgili gerekli notları aldıran Kaymakam Erdemir, ayrıca köylülerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.
"Kaymakam Erdemir’den karakol ziyaretleri"
Kaymakamı Tekin Erdemir, köy ziyaretleri sırasında yol güzergahında bulunan Yelkenli ve Kaynarca Jandarma Karakollarını da ziyaret etti. Ziyaret kapsamında karakollarda denetimlerde bulunan Kaymakam Erdemir, karakolların son durumlarıyla ilgili bilgiler alarak, kolaylıklar diledi.
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