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Kaymakam Erdemir göreve başladı
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARI İLE BİTLİS’İN TATVAN KAYMAKAMLIĞINA ATANAN TEKİN ERDEMİR GÖREVE BAŞLADI.
BİTLİS 06.08.2020, 09:04
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir göreve başladı.
Kurum amirleri tarafından kaymakamlık bahçesinde karşılanan Kaymakam Tekin Erdemir, daha sonra makamına geçerek kurum amirleri ile tanıştı. 2016 – 2019 yılları arasında Bitlis Vali Yardımcılığı görevini yürütmesi hasebiyle bölgeyi, bilhassa Tatvan’ı çok yakın tanıdığını vurgulayan Kaymakam Erdemir, Tatvan’a atanmaktan ve Tatvan’a hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
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