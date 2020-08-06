Kaymakam Erdemir göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına atanan Tekin Erdemir göreve başladı.

Kurum amirleri tarafından kaymakamlık bahçesinde karşılanan Kaymakam Tekin Erdemir, daha sonra makamına geçerek kurum amirleri ile tanıştı. 2016 – 2019 yılları arasında Bitlis Vali Yardımcılığı görevini yürütmesi hasebiyle bölgeyi, bilhassa Tatvan’ı çok yakın tanıdığını vurgulayan Kaymakam Erdemir, Tatvan’a atanmaktan ve Tatvan’a hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.