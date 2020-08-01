Kaymakam Erat’tan şehit ailelerine bayram ziyareti
BİTLİS’İN AHLAT KAYMAKAMI ERKAN İSA ERAT, İLÇEDEKİ ŞEHİT AİLELERİNE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, beraberindeki Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç ile ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erat ve beraberindekiler, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerin ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını soran Kaymakam Erat, yaşayacakları sorun ve sıkıntılarda devletin tüm kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Şehit aileleri ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindekilere teşekkürlerini ilettiler.
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