Kaymakam Demir, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, inşaatı süren yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir, ilçede yapımı devam eden hükümet konağını yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere inşaatta incelemelerde bulundu. Tatvan ilçesinde 22 Temmuz’da başlayan yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden son durumu hakkında detaylı bilgi alan Demir, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını gezdi. İnşaat çalışanları ile bir süre sohbet eden Demir, daha sonra buradan ayrıldı.

İçerisinde birçok kurumun yer alacağı hükümet konağı inşaatının 23 Aralık 2023 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.