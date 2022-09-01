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Kaymakam Demir göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına atanan Remzi Demir göreve başladı.

BİTLİS 01.09.2022, 15:13
Kaymakam Demir göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına atanan Remzi Demir göreve başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Konya’nın Cihanbeyli Kaymakamlığından Tatvan Kaymakamlığına atanan Remzi Demir, bugün itibariyle göreve başladı. Yeni göreve başlayan Kaymakam Demir, hükümet konağında daire müdürleri ve personeller tarafından karşılandı.

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