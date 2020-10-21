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Kaymakam Dağ’dan okul ziyareti
BİTLİS’İN AHLAT KAYMAKAMI FİKRET DAĞ, İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAN OKULLARI ZİYARET ETTİ.
BİTLİS 21.10.2020, 14:34
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Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçede yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti.
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte ilçe merkezinde ve Ovakışla beldesinde yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti. Öğrencilerin derslerine misafir olan Kaymakam Dağ, okul binalarını gezerek okul ve yüz yüze eğitim süreci ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaretleri esnasında öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Fikret Dağ; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Dağ, okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşüp sorun ve sıkıntılarını dinledi.
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