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Kaymakam Dağ, çini-seramik atölyesine ziyaret

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Kültür Evi ve çini-seramik atölyesini ziyaret etti.

BİTLİS 30.09.2021, 16:21
Kaymakam Dağ, çini-seramik atölyesine ziyaret

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Kültür Evi ve çini-seramik atölyesini ziyaret etti.

Kaymakam Dağ, kültür evini gezerek incelemelerde bulunurken, proje hakkında bilgi aldı. Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Bakanlığınca yüzde 100 hibeli "Ahlat Çini ve Seramik Üretim Atölyesi" projesi kapsamında her dönemde 20 kadın olmak üzere toplam 60 kadına çini, seramik, tasarım ve üretim kursu verilecek.

Ahlat Kültür Evi içerisinde oluşturulan atölyenin yakın zamanda açılışı yapılarak, ilk kursun yakın zamanda başlaması planlanıyor.

Kaymakam Dağ’a ziyaretinde, Proje Birim Sorumlusu Necati Aktekin, ADER Başkanı Samet Adıyaman, İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan ve İlçe KHGB Müdürü Zübeyir Ergezen eşlik etti.

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