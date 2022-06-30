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Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kayalıklarda 4 gündür boyunca mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

BİTLİS 30.06.2022, 11:18
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kayalıklarda 4 gündür boyunca mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yoncabaşı köyünde bulunan kayalık bölgede meydana geldi. 4 gün boyunca bölgede mahsur kalan keçiyi fark eden köy halkı, ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından halat yardımıyla kayalıklara tırmanarak keçinin yanına ulaştı. Güvenli alana ulaştırılan keçi, köylüye tutanakla teslim edildi.

Keçinin kurtarılmasına sevinen köy halkı, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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