Karate ‘Kuşak terfi’ sınavı Bitlis’te yapıldı

Bitlis Karate İl Temsilciliği organizasyonunda 2023 yılının ilk ‘Kuşak terfi’ sınavı yapıldı.

Kent merkezde bulunan İsmail Eren Spor Tesislerinde yapılan terfi sınavında 80 minik sporcu ter döktü. Bitlis Karate İl Temsilciliğince düzenlenen 2023 yılını ilk karate kuşak terfi sınavına katılım sağlayan 80’e yakın minik sporcu, bir üst kuşağa terfi etmek için kıyasıya mücadele verdiler. Kıyasıya mücadele eden ve sınava başarılı olan minik ve yıldız karateciler, taktik ve teknik gösteri ile kata çalışması sonucunda aldıkları derece ve puanlarla bir üst kuşaklara terfi edecekler.

Bitlis Karate İl Temsilcisi Ayşe Meryem Yazar, Diyarbakır ilinde antrenör olarak başladığını ifade ederek, “Diyarbakır’da çalıştığım süre zarfında başta babam Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü Mehmet Yazar olmak üzere ve amcam Ahmet Yazar ile birlikte ekip olarak minik yaşlardan alarak 5-6 yıl kısa sürede karate tarihinde Diyarbakır ve bölge karatesinde bir ilk yaptık. Avrupa’ya üst üstte iki kez milli sporcumuz olan Türkiye ve Balkan şampiyonluklarını kazanan Sena Kızılaslan ile gittik. Sena gibi 8 tane daha milli sporcumuz var bunların hepsi alt yapıdan yetiştirdiğimiz minik yaştan alarak bu seviyeye gelen Türkiye, Balkan, ulusal ve uluslararası şampiyonlukları olan sporcularımız oldular. Bunlarla ne kadar gurur duyarsam duyayım az gelir. Artık Bitlis ili için mücadele edeceğim. Buradan da alt yapıdan minik sporcu kardeşlerimizi alarak milli takımlara vermek gayreti içinde olacağız. Burada bu kapasiteli ve yetenekli sporcular mevcut. Diyarbakır ilimizdeki gibi milli takımlara sporcu vermek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde karate sporunu daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Kuşak sınav törenine Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Spor Şube Müdürü Faruk Budak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Dalkılıç, Diyarbakır Bölgesi Karate Milli Takım Antrenörü ve Teknik Direktör Mehmet Yazar ve Bitlis Karate İl Temsilcisi Ayşe Meryem Yazar katıldı.