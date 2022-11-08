Karakalem ve yağlı boya ustası din görevlisinden resim sergisi

Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan ve hobi olarak resim sanatıyla ilgilenen Hasan Doğmaç’ın eserlerinin yer aldığı resim sergisi büyük ilgi topladı.

30 yaşındaki din görevlisi Hasan Doğmaç, çocuk yaşlardayken sanata ilgisinin olduğunu, ilkokuldan bu yana karakalem, hat, tezhip, ebru, kaligrafi ve yağlı boya sanatıyla ilgilenerek boş vakitlerini atölyeye çevirdiği evinde değerlendirdiğini belirtti. Hem görevini layıkıyla yapmaya gayret ettiğini hem de çocukluktan beri ilgi duyduğu resim sanatını geliştirmeye çalıştığını söyleyen Hasan Doğmaç, “Kendi kendimi geliştirerek, hiçbir kurs ve eğitim almadan, hayal gücümü kullanarak yaptığım resim çalışmalarım çevrem tarafından bir hayli ilgi topladı. Bir din görevlisinin sanatla uğraşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple fırsat buldukça zamanımı, atölyeye çevirdiğim evimde resim yaparak geçiriyorum. İşten geldiğim zaman resim çizmeye gayret ediyorum. Yanımda oğlum da beni seyrederek çizimlerimi taklit etmeye çalışıyor, bu bana huzur veriyor. Günün bütün yorgunluğunu akşam oluşan bu güzel atmosfer ile atıyorum. Bu anlamda yeteneği olan herkesin kendisini geliştirmesi gerekir, çünkü bir din görevlisinin her alanda başarılı olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani başta olmak üzere Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel ile kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katıldığı sergi, Tatvan Yaşam AVM’de beş gün boyunca açık kalacağı belirtildi.