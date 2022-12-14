Kalp hastası iki günlük bebek ambulans uçakla Konya’ya gönderildi

Bitlis’te doğuştan kalp yetmezliği hastalığı bulunan kız bebek, ambulans uçakla Konya’ya gönderildi.

Tatvan Devlet Hastanesinde kalp hastalığı ile dünyaya gelen kız bebek için Bitlis 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan 112 Başhekimi Dr. Hüseyin Yiner, “Daha iki günlük olan bebek, kalp yetmezliği tanısı konulduktan sonra İl Sağlık Müdürü E. Kübra Dindar Demiray’ın koordinasyonunda Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinden acil ameliyatı için uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahi Servisine sevki gerçekleştirildi” dedi.