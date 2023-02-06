Kahramanmaraş’taki 7.6 büyüklüğündeki deprem doğu illerinde de hissedildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldiği bildirdi. Kahramanmaraş’ta saat 04.17’de 7.7 büyüklükteki depremden yaklaşık 10 saat geçmesinin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi. Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hakkari, Van, Bitlis ve Muş illerinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.