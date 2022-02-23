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Kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı
Bitlis Hüsrev Paşa Mahallesinde ticaret merkezinde çatıdan bir kafenin üzerine kar düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
BİTLİS 23.02.2022, 16:55
Bitlis Hüsrev Paşa Mahallesinde ticaret merkezinde çatıdan bir kafenin üzerine kar düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Ticaret merkezinde bulunan bir kafenin eklenti yerine düşen kar bir kişinin yaralanmasına neden olurken kafe kullanılamaz hale geldi.
Meydana gelen olayda kafede müşteri olarak bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra Bitlis Belediyesine ait itfaiye ekipleri çatıda biriken karları tamamen temizlerken olay yerinde önlemler alındı.
Havalarında yumuşaması ile birlikte çatıdaki karların erimesi tehlike arz ederken, yetkililer vatandaşlara çatılarındaki karları bir an önce temizlemeleri hususunda uyarılarda bulundu.