Kafası kutuya sıkışan kedinin imdadına okul müdürü yetişti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kafası kutuya sıkılan kedinin imdadına okul müdürü yetişti.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi’nde hayvan severlerin bıraktığı kutudan mama yerken kafası sıkışan kedi, Van Gölü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya tarafından kurtarıldı. Okuldan çıkıp evine giderken, yol kenarında kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi fark eden Ballıkaya, olaya kayıtsız kalmayarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kafası sıkıştığı kutudan kurtarılan kedi ise yeniden özgürlüğüne kavuştu.