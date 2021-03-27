Kadın doktorlar Tatvan’da müzik atölyesi kurdu

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulunda eğitime destek olmak amacıyla kadın doktorlar tarafından “Müzik Atölyesi” kuruldu.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulunda “Müzik Atölyesi” kuruldu. Merkezi Eskişehir’de olan ve kadın hekimlerden oluşan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından “Uzman Diyetisyen Yeşim Temel Özcan” adına Vangölü Ortaokulunda kurulan “Tasarım ve Beceri Atölyesi”ni inceleyen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, eğitime olan katkılarından dolayı KAHEV gönüllülerine teşekkür etti.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve KAHEV gönüllüleri ile birlikte atölyenin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, “Eğitimde 2023 vizyonu kapsamında atölyelerin bizim sistemimizde çok büyük bir yeri oldu. Bu kapsamda 10 Nisan 2018 tarihinden günümüze kadar ilimizde 188 tane atölyemiz kurulmuştu ve bu atölyemiz ile birlikte 189 oldu. Aynı zamanda bu bizim 39’uncu müzik atölyemiz oldu. Bu atölyemiz KAHEV tarafından kurulmuştur. Okulumuzdaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul idaresi, ilçe müdürümüz ve velilerimiz adına, bu atölyenin kurulmasında emeği olan herkese ve özellikle KAHEV gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Dikkat ettiyseniz, çocuklarımız eğitildikleri zaman büyük yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Bu nedenle bu ve buna benze atölyeler bizim için önemlidir” dedi.

KAHEV gönüllü üyelerinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Akşit Yaşar da, “2017 yılında bir grup kadın hekim, öğrencilere burs desteği vermek amacıyla sosyal medya platformu üzerinden bir araya geldi. Ardından ülkemizin her yerinden talep arttığı için daha profesyonelce yapabilmek adına 2018 yılının Aralık ayında KAHEV olarak Resmi Gazete’de tescil edildi. Bugüne kadar bin 384 öğrenciye burs verildi ve burs destekleri devam ediyor. Atölye, kütüphane ve benzeri ihtiyaçlar konusunda eğitim kurumlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üzerimize çok önemli bir görev olarak aldığımız, pandemiden dolayı hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim hayatları boyunca destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Vangölü Ortaokulu Müdürü Şahin Ballıkaya ise atölyeyi müzik derslerinin yanı sıra müzik ve sanat kursları için de kullanacaklarını, atölyedeki imkanlardan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanacağını söyledi.