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Kaçak balık avlayan şahsa 2 bin 525 TL para cezası

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaçak olarak inci kefali avlayan şahsa 2 bin 525 TL idari para cezası uygulandı.

BİTLİS 30.05.2022, 13:21
Kaçak balık avlayan şahsa 2 bin 525 TL para cezası

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaçak olarak inci kefali avlayan şahsa 2 bin 525 TL idari para cezası uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Van Gölü kıyısındaki Uludere mevkiinde denetim yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Kaçak balık avcılığı yapan E.T. isimli şahıs ile birlikte 200 metre uzunluğunda balık ağı, 1 ton canlı, 500 kilo ölü inci kefal balığı ile birlikte ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 1 ton canlı inci kefal balığı doğal yaşam ortamına bırakılmış, balık ağı ve 500 kilo ölü inci kefal balığı Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmiş, yasak avlanma yapan E.T. isimli şahsa ise 2 bin 525 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanmıştır” denildi.

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