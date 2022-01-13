Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri

Bitlis İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeği ve sorumlusu öğrencilere gösteri yaptı.

Jandarma personeli ilk olarak kullanacakları zırhlı aracı Türk bayraklı balonlarla süsledi. Daha sonra Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesine giden jandarma, sınıfta öğrencilere ‘Tim Jandarma’ adlı çizgi filmi izletti. Öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldıktan sonra çocuklara jandarmanın kurtarma köpeği ve sorumlusu tarafından gösteri sunuldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Yolalan beldesi Yenimahalle İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere ‘Tim Jandarma’ çizgi filminin izletildiği belirtilerek, “Film sonrasında jandarma arama kurtarma köpeği ve sorumlusu tarafından küçük gösteriler yapılarak, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı” denildi.