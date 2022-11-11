Jandarmanın güvenli trafik için eğitim ve denetimleri devam ediyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, güvenli trafik için hem öğrencilere hem de servisler sürücülerine yönelik eğitim ve denetimleri devam ediyor.

Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince; 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, bu eğitim ve denetimlerini sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, “Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullara ulaşımının sağlanması maksadıyla okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde; 230 okul servis aracı denetlenmiş, denetimlerde eksikliği tespit edilen 26 okul servis aracına cezai işlem uygulanmış. Aynı dönem içerisinde trafik jandarması tarafından okullarda eğitim gören öğrencilerde trafik bilinci ve farkındalığının artırılmasına yönelik, 3 bin 706 öğrenciye trafik eğitim semineri verildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında okul servis araçlarının karıştığı trafik kazaları başta olmak üzere, tüm kazaların önlenmesine yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerimiz paydaş kurumlarında desteğiyle artarak devam edecektir” denildi.