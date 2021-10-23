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Jandarmadan yaralı baykuşa şefkat eli

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

BİTLİS 23.10.2021, 16:46
Jandarmadan yaralı baykuşa şefkat eli

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 23 Ekim 2021 günü Adilcevaz ilçesi Sefasahil köyünde icra edilen huzur/güven uygulamasında, metruk bir bina içerisinde yaralı bir baykuş bulundu. Yaralı baykuşu güvenli bir şekilde alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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