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Jandarmadan kaplumbağaya yardım eli
Bitlis’in Ahlat ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.
BİTLİS 06.05.2022, 15:23
Bitlis’in Ahlat ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.
Ahlat ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekibi, devriye görevi esnasında yolun ortasında duran kaplumbağayı fark etti. Jandarma personelleri duyarlılık göstererek yol ortasındaki kaplumbağayı alarak kenara bıraktı. Yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran jandarma personelinin örnek davranışı seyir halindeki sürücüler tarafından takdir topladı.