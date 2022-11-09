Jandarmadan kadınlara KADES eğitimi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personeller, köy kadınlarına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Jandarma ekipleri Kireçtaşı köyünde bulunan 34 kadına ilk yardım eğitimi ve KADES uygulaması tanıtımı yaparak, telefonlarına KADES uygulaması indirildi. Yine köyde bulunan erkeklere ise ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı” denildi.