Jandarmadan hasta ve yaşlılara ziyaret

Bitlis’te jandarma personelleri hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı personellerin Alaniçi köyü Yenice mezrası ve Karbastı köyü Doğanlı mezrasında ikamet eden hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ettikleri belirtildi. Jandarma personelleri, ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet edip sağlıkları hakkında bilgiler aldı.