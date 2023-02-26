Jandarmadan depremzedelere ziyaret

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı depremzedeleri ziyaret ederek, onlar moral verdi.

Deprem bölgesinden tahliye edilen on binlerce afetzede, Türkiye’nin farklı illerinde misafir edilirken, bu anlamda Bitlis’te kapılarını depremzedelere açtı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde etkilenen bazı vatandaşlar Bitlis ve 6 ilçesinde misafir ediliyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli personel Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Beşminare Kız Yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle bir müddet sohbet ederek onlara moral veren jandarma personeline teşekkür eden depremzedeler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.