Son Dakika
Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Şehrin her bir potansiyelini yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir”
Jandarma ile çocuklar kıyasıya kartopu oynadı
BİTLİS (İHA) – Bitlis’te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte jandarma ve çocuklar kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.
BİTLİS 26.01.2022, 14:12
BİTLİS (İHA) – Bitlis’te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte jandarma ve çocuklar kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.
Bitlis merkeze bağlı Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, yarıyıl tatiline giren çocuklarla karakol bahçesinde kıyasıya kartopu oynadı.
Jandarma ağabeyleri ile karın tadını çıkaran öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.