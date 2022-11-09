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Jandarma görevlileri köy öğrencileriyle zaman geçirdi
Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, köy öğrencileriyle bebek ve çocuk kütüphanesinde zaman geçirdi.
BİTLİS 09.11.2022, 13:01
Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, köy öğrencileriyle bebek ve çocuk kütüphanesinde zaman geçirdi.
Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere Köyü Yavuzlar İlkokulu öğrencilerini kütüphaneye getiren jandarma personeli, çocuklarla önce faydalı zaman geçirdi. Son olarak Çocuk Kitap Haftası dolayısıyla oyunlar oynanıp, jandarmayı tanıtıcı film izletilerek öğrencilere hediyeler dağıtıldı.