“İlk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti” diyen öğrenciye rektörden çay daveti

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BEÜ öğrencisi Uğur Yakın’ın sosyal medyada yapmış olduğu “ilk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti” şeklindeki paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Uğur Yakın isimli öğrencinin Twitter hesabından “Bitlis Eren Üniversitesinde ilk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti. İnşallah bundan sonra böyle geçmez, öyle umut ediyorum” şeklindeki paylaşımına kendi kişisel hesabı üzerinden çay davetiyle cevap yazdı.

Öğrencinin paylaşımına yorum yazan Rektör Elmastaş, “Ben Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş. Uğur kardeşim yalnız değilsin. Yarın rektörlükte saat 11.00’de seni çaya bekliyorum” dedi.

Rektör Elmastaş’ın cevabını gören Yakın, “Memnuniyetle ayrıca bu nazik davetiniz için teşekkür ederim rektörüm” diye cevap yazdı.

Öte yandan; Rektör Elmastaş’ın öğrenciye çay daveti ve ilgisi diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.