İkinci “Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi” sona erdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi” sona erdi.

İnternet üzerinden online olarak 3 Aralık Cumartesi günü başlayan ve iki gün boyunca devam eden “II. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi”; sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimleri alanında sunulan bildiriler ile tamamlandı. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden 125 akademisyenin katılım sağladığı kongreye toplam 74 adet bildiri sunuldu.

Bu yıl 2.’si düzenlenen kongrenin yoğun katılımlı ve oldukça verimli geçtiğini ifade eden Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Çınar, “Kongrenin tamamlanmasının ardından seçilecek tam metin bildiriler Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ile TR ULAKBİM dizininde taranan Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanacaktır. TR ULAKBİM’de taranan fen bilimleri dergisi kongremiz için özel sayı çıkaracaktır. Kongremizde seçilecek tam metin bildirilerin yayınlanacağı Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi uluslararası indekslerden olan INDEX COPERNICUS dizininde taranmaktadır. Ayrıca kongremiz Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından da desteklenmektedir. Kongremiz; doçentlik, akademik yükselme ve atama kriterlerini taşımaktadır” dedi.

Kongrede emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Doç. Dr. Yusuf Çınar, “Üniversitemiz Tatvan Meslek Yüksekokulu tarafından 2021 yılında birincisi düzenlenen ‘I. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi’nde sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimlerinde 17 farklı üniversiteden toplam 54 bildiri çevrimiçi (online) olarak sunulmuştu. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz II. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi’ne ise sosyal bilimler, fen ve mühendislik bilimlerinde 30 farklı üniversiteden toplam 74 bildiri çevrimiçi (online) sunuldu. Kongremize gelen 74 bildiriden 30’u üniversitemiz dışından katılımcılar tarafından gönderilmiştir. Orta Asya’dan katılan akademisyenler ise toplam 4 bildiri sunmuştur. Kongreye bildirileri ile toplam 125 akademisyen katılmıştır. Kongremiz son derece verimli geçti. Bu vesile ile katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.