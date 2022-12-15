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Hizanlı çocuklara trafik eğitim
Bitlis’in Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri tarafından okullarda eğitim seminerleri veriliyor.
BİTLİS 15.12.2022, 16:22
Bitlis’in Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri tarafından okullarda eğitim seminerleri veriliyor.
Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı konularında öğrencilere trafik eğitim semineri verilerek bilinçlendirilmeleri sağlandı.
Öğrencilerin trafik kuralları hakkında bilgi edinmelerini sağlayan Hizan Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim öğretim dönemi boyunca trafik kuralları konusunda eğitim seminerlerine devam edileceği bildirildi.