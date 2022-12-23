Son Dakika
Hizanlı çiftçiler hibe destekleri hakkında bilgilendirildi
Bitlis’in Hizan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılı için yüzde 50 hibe destekli “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde bilgilendirildi.
BİTLİS 23.12.2022, 09:03
Bitlis’in Hizan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılı için yüzde 50 hibe destekli “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çerçevesinde bilgilendirildi.
Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik’in de katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, “Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan çiftçilerin devlet tarafından sağlanan imkanlarla daha modern ve daha kaliteli üretim gerçekleştirdiğini söyledi. Kaymakam Özçelik, “Devletimiz, üreticilerimize her alanda destek olmaya devam edecektir” dedi.
Ziraat Mühendisi Özgür Umut Ayaz tarafından bilgilendirme yapmasının ardından toplantı sona erdi.