Son Dakika
Hizan’dan deprem bölgesine yardım eli
Bitlis’in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere koordinasyon merkezine teslim edildi.
BİTLİS 08.02.2023, 08:18
Bitlis’in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere koordinasyon merkezine teslim edildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak için valiliğimize teslim edilmek üzere ilk aracımız yola çıkmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.