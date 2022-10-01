Hizan’da Siberay projesi öğrencilere anlatıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde polis ekipleri tarafından Siberay projesi öğrencilere anlatıldı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü onayı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Siberay projesi faaliyetleri çerçevesinde Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme eğitimleri verildi. Polis eğitmenler, Siberay projesi çerçevesinde yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulacak internet, ekran teknoloji bağımlılığı gibi kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıkları, siber zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla eylem daha oluşmada mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.