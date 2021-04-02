Hizan’da kursiyer öğrenciler havuzda yüzmenin keyfini yaşadı

Bitlis’in Hizan ilçesinde bir grup kursiyer öğrenci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında havuzda yüzmenin keyfini yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Hizan’daki kursiyer öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde il merkezindeki yüzme havuzuna getirildi. Görevlilerin nezaretinde yüzen sporcular, oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Hizan Gençlik Merkezi Müdürü Kutbettin Yakışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, sportif faaliyetlerle devlete ve millete hayırlı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Yakışır, "Gençlik merkezimizdeki kursiyer öğrencilerimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Bitlis’teki yüzme havuzuna getirerek sportif faaliyetlerini geliştirmek istedik. İlk etapta 14 kursiyer öğrencimizle başladık. Bu öğrencilerimizin Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme havuzundaki mutluluklarına şahit olduk. Öğrencilerimizin yeteneklerinin artmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Desteklerini esirgemeyen kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.