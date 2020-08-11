Hizan’da korona virüs tedbirleri denetimi
BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM YAPILDI.
Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla ilçenin çeşitli yerlerinde denetimler yapıldı. Kaymakam Köleoğlu, iş yerlerini tek tek gezerek korona virüs salgını ile mücadelede başarılı olmak için yapılması gerekenleri anlatarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti. Kaymakam Köleoğlu, "Maskeyi takıp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Bu mücadeleyi yeniden hep beraber yürüteceğiz. Kurallara uyan bütün Hizanlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Denetimlerde kurallara uymaya devam etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Riskin büyük olduğunu, eğer kurallara dikkat etmezsek ölüm vakaların yaşandığını ve yaşanabileceğini ifade etmek istiyoruz. Bu işin yaşlısı, genci yok. Virüs, dikkat etmeyen herkese bulaşıyor. Virüsün valisi, kaymakamı, siyasetçisi, zengini veya fakiri yok. Virüs kendine dikkat etmeyen herkese bulaşıyor. Hepimiz risk altındayız. Hepimizin kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi.
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