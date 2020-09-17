Hizan’da korona virüs denetimleri

Bitlis’in Hizan ilçesinde korona virüs denetimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’in katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yelek, “İlçe esnafımızla ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerimiz ile birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Denetimlerimiz virüs bitene kadar devam edecek. Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sağlıklı bir hayat için hep beraber denetimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.