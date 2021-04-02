Hizan’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için yeme içme yerlerine yönelik olarak "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldı.

Hizan İlçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla Kaymakam Muhammed İkbal Yelek koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde işyerlerine, aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği, bu işyerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına yüzde 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, bu işyerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda uyarılarda bulunuldu.