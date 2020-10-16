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Hizan’da korona virüs denetimi gerçekleştirildi
HİZAN’DA KORONAVİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BİTLİS 16.10.2020, 19:27
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Bitlis’in Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek’in katılımı ile korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam Yelek, vatandaşlara ve esnafa maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindi. Maske takan vatandaşlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Kaymakam Yelek, vatandaşların talep ve şikayetleri de dinledi.
Gerçekleştirilen denetime Hizan Belediyesi Başkan Vekili Hümmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.
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