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Hizan’da kar yağışı
Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
BİTLİS 22.12.2020, 16:22
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Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Babah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Hizan’da kent beyaza büründü. Trafik akışında aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışı ile birlikte ilçede güzel görüntüler de oluşmaya başladı.
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