Hizan’da kar tatili

Bitlis’in Hizan ilçesinde okullar tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Oluşan olumsuz hava koşulları dolayısı ile ilçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22.12.2021 Çarşamba günü ara verilmiştir" denildi.