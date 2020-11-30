banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Pasaport fiyatlarına ne kadar zam geliyor?
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber

Hizan’da iş yeri açılışı

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe merkezinde hizmet verecek eczanenin açılışına katıldı.

BİTLİS 30.11.2020, 15:27
3
Hizan’da iş yeri açılışı
banner422

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçe merkezinde hizmet verecek eczanenin açılışına katıldı.

Kurdele kesimini yapan Kaymakam Yelek, açılış sonrası iş yeri sahibi Osman Bektaş ile sohbet ederek, ilçede açılan iş yerlerinin yeni bir istihdam anlamına geldiğini, pandemi sürecinde eczane olarak önemli bir sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Açılışa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Ekinci ve davetliler katıldı.
Yorumlar (0)
banner388
10°
parçalı bulutlu