Hizan’da evlendirme memurlarına yönelik eğitim semineri

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından evlendirme memurlarına yönelik eğitim semineri verildi.

Hizan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serdar Korkmaz tarafından evlendirme iş ve işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla evlendirme memurluğu görevini yürüten belediye başkanlığı evlendirme memurluğuna, köy muhtarlarına ve ilçe müftülüğü personeline öğretmenevi toplantı salonunda seminer verildi. Katılımcılara; evlenme işlemleri, evlenme yönetmeliği, evlendirme işlerinin mevzuata uygunluğu konularında bilgi veren Korkmaz, amaçlarının evlendirme mevzuatı ve uygulamasındaki eksiklikleri gidermek olduğunu söyledi.